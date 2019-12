Il nuovo album di Tiziano Ferro, Accetto micaroli, è già disco d’oro a poco più di una settimana dalla pubblicazione.

Tiziano Ferro continua a raccogliere successi giorno dopo giorno con il suo album Accetto miracoli. Uscito il 22 novembre 2019, il nuovo lavoro del cantautore di Latina ha già ottenuto dalla Fimi la certificazione del disco d’oro, con oltre 25mila copie vendute.

Un risultato straordinario in un momento in cui il mercato discografico non vede numeri spaventosi, e che anzi porta spesso in cima alle classifiche album di cui viene venduta una manciata di copie.

Tiziano Ferro: Accetto miracoli è disco d’oro

Il nuovo disco di Tiziano Ferro, Accetto miracoli, primo lavoro prodotto quasi interamente da Timbaland (e soprattutto primo lavoro senza Michele Canova, storico produttore dell’artista di Latina), è subito balzato in testa alla classifica italiana, tra l’altro in una settimana difficile, che vedeva l’uscita anche di album attesi come quello di Mina con Ivano Fossati e dei Coldplay.

Ma Tiziano è riuscito nell’impresa di superare tutti e di guadagnarsi anche un disco d’oro in soli sette giorni. Numeri importanti che confermano il suo status di vero big della musica italiana nel mondo.



Tiziano Ferro

I miracoli di Tiziano Ferro

Per un’iniziativa di Spotify, Tiziano Ferro ha chiesto ai suoi fan di condividere i miracoli che vorrebbero veder realizzati. Tra i tanti messaggi arrivatigli dai suoi sostenitori, l’artista di Latina ne ha scelti personalmente sei, pubblicati sul sito accettomiracoli.it. Leggiamoli insieme:

“Sentiamo troppo spesso violenza sulle donne e anziani, abusi sui bambini. Desidero mettere fine a tutto questo. Per un mondo più pulito“;

“Vorrei essere accettata per come sono, vorrei valere per qualcuno, con qualche kilo in più e con tutto l’amore che ho da dare e non ho dato“;

“Desidero la libertà del mio paese. La libertà di tutti i paesi, delle società e delle comunità che sono sottomesse al potere di pochi. Basta ingiustizie!“;

“Vorrei che il mondo si rendesse conto che il cambiamento climatico non è uno scherzo, questo è il nostro unico pianeta. Non c’è un piano B“;

“Che in questo mondo tecnologico non si dimentichi il valore del perdono, del rispetto, di un abbraccio, di un sorriso, e l’amore in qualunque sua forma“;

“Rispetto e integrazione per i bambini con disabilità. No al bullismo!“.

Di seguito il video di Accetto miracoli: