Le vacanze 2020 saranno segnate dall’emergenza Coronavirus, e l’impatto del distanziamento sociale e delle altre misure legate al Covid-19 comporteranno un profondo cambiamento al modello di vacanza a cui i turisti italiani sono da sempre abituati, con inevitabili problemi e disagi sia per gli utenti, sia per gli operatori turistici. Per ovviare a tale situazione e garantire sicurezza e piena fruibilità dei servizi, nasce il progetto “Spiaggia 4.0”, un vero e proprio piano d’azione -diretto ad amministrazioni pubbliche, stabilimenti balneari, strutture ricettive, e in genere a tutte le imprese del turismo – realizzato da aziende del nord e del sud specializzate in tecnologie digitali.

Fonte