“Oggi è una giornata determinante. Entreremo nella camera dei due americani per accertamenti irripetibili”. Lo ha detto Massimo Ferrandino, avvocato di Rosa Maria Esilio, vedova di Mario Cerciello Rega, in diretta a ‘Barba&Capelli’, trasmissione di Corrado Gabriele in onda su Radio Crc. “La vedova – ha aggiunto l’avvocato – è afflitta da un grandissimo sconforto, ma l’Arma le è vicina h24, cercando di sostenerla il più possibile. Oggi ci saranno degli accertamenti irripetibili: tra pochissimi minuti entreremo nell’albergo dove hanno soggiornato i due americani. Le indagini continueranno poi nei laboratori del Ris, con tecnici e consulenti di parte. Ci sentiamo totalmente tutelati da due magistrati che, con scrupolo e serietà, stanno portando avanti le indagini. Siamo sereni. L’estradizione non la prendo nemmeno in considerazione. Mario – ha concluso Ferrandino – era il carabiniere che, in un anno, portava a termine più operazioni con successo nella propria caserma”.

