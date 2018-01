Abusi sulle figlie di 15 e 16 anni, arrestato 46enne

Violenza sessuale aggravata e maltrattamenti nei confronti delle due figlie minorenni. E’ l’accusa con la quale è stato arrestato nel savonese un uomo di 46 anni. A condurre le indagini la Squadra Mobile di Savona che ha ricostruito la vicenda e il contesto di abusi inflitti alle due sorelle di 15 e 16 anni.

Palpeggiamenti nelle parti intime, che andavano avanti da tempo, e che avvenivano quando la madre delle due ragazzine era fuori casa: questo è quanto accertato nel corso delle indagini nate da una segnalazione effettuata mesi fa da un insegnante di una delle giovani.

LE INDAGINI - L'insegnante aveva raccolto da una delle sorelle una confidenza e poi era riuscito a farsi raccontare quanto avveniva a casa rivolgendosi alla polizia: gli agenti della Mobile hanno ricostruito i fatti, accaduti in un contesto di grave conflittualità tra padre e madre e risalendo a circa una decina di accessi delle due ragazze al pronto soccorso avvenuti negli ultimi mesi.

L'uomo è stato arrestato dopo un provvedimento di custodia cautelare in carcere disposto dal gip ed è detenuto nel carcere genovese di Pontedecimo. Anche la madre delle ragazze è stata denunciata per maltrattamenti, avvenuti negli anni precedenti.Contestualmente, con un provvedimento di urgenza, le minorenni sono state allontanate dalla casa familiare e affidate ad una comunità in condizioni di sicurezza.