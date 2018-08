Abramovich, bye bye Chelsea?

Roman Abramovich (Fotogramma/Ipa)

Il patron del Chelsea, l’oligarca russo Roman Abramovich, starebbe valutando la possibilità di vendere il club inglese, secondo quanto rivela il domenicale britannico ‘Sunday Times’. Dopo non essere riuscito a garantirsi un visto per lavorare nel Regno Unito all’inizio di quest’anno Abramovich, che ha acquistato il Chelsea nel 2003, e i suoi direttori avrebbe contattato la banca d’affari americana Raine Group, specializzata in sport, tecnologia, media e telecomunicazioni per supervisionare una revisione strategica, e che avrebbe valutato la società due miliardi di sterline.

Fonti del Chelsea Fc, citate dai media, hanno però smentito. A giugno era stata respinta un’offerta per l’acquisizione di una quota di minoranza da parte del gigante statunitense di private equity Silver Lake Partners. La decisione di contattate il gruppo Raine è arrivata dopo che Abramovich ha sospeso l’invstimento da oltre un miliardo di sterline per ristrutturare completamente lo stadio del Chelsea, lo Stamford Bridge.