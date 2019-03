Manca poco più di un anno dall’entrata in vigore del Regolamento europeo dei dispositivi medici, approvato in Ue dopo una lunga negoziazione, ma l’Italia è già pronta a governare il cambiamento del ‘Sistema salute’. “La nuova Normativa sui Dispositivi Medici a Base di Sostanze: il ‘Sistema Italia’ in Europa per l’Innovazione in Sanità”, è stata al centro di una due giorni di convegni che si sono tenuti a Palermo e a Catania, organizzati da Aboca, azienda leader in Europa nella ricerca scientifica e la produzione di dispositivi medici a base di erbe officinali. Occhi puntati, nell’incontro di Palermo moderato da Emiliano Giovagnoni, Global Regulatory and Public affairs directo gruppo Aboca, soprattutto sul Regolamento europeo che ha visto l’Italia protagonista del percorso legislativo, con un successo importante ottenuto.

Fonte