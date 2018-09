"AbbracciaMI": l'itinerario ciclistico attorno a Milano è più di un sogno

Abbracciare metaforicamente Milano attraverso un itinerario ciclistico tutt’intorno alla città. Questa la sfida lanciata dall’associazione “Milano Bicycle Coalition” che, in occasione della Milano Bike City – l’evento che dal 15 al 30 settembre celebra la bicicletta in città – ha organizzato per domenica un raduno di appassionati alla scoperta di un volto inedito della periferia di Milano.Ispirato a uno dei tanti itinerari sperimentati dal ciclista Max Bigandrews, “AbbracciaMI” (questo il nome del progetto) va oltre un semplice percorso sulle due ruote. L’intento, come si legge sul sito dell’associazione, è quello di “indicare una strada, un percorso sul quale poi costruire racconti, esplorazioni, contenuti legati al territorio per far crescere il senso di una città che vive in molti centri e non solo in centro”.

Si tratta di una vera e propria circonferenza ideale con alcuni punti già tracciati per un totale di 60 chilometri: il percorso partirebbe idealmente dal centro di Milano attraverso via Padova fino a Crescenzago, per poi proseguire in senso antiorario verso Affori, Baggio, Barona, Santa Giulia, Ortica fino al rientro di nuovo a Crescenzago. Progetto portante per il Bando alle periferie del Comune di Milano, altro obiettivo di AbbracciaMI – come si legge sul sito – “è far sì che la circle line sia tracciata con cartelli indicatori che permettano di seguirla, di sapere dove ci si trova, che cosa ci sia intorno”. Dai parchi ai sottopassi fino alle piste ciclabili più o meno nuove, “per rendere completamente fruibile a tutti il percorso – spiegano gli ideatori – sono necessari alcuni interventi infrastrutturali: un ponte, un paio di ciclabili leggere e attrezzare un paio di sottopassaggi”.

Per maggiori dettagli sulla circle line e sull’evento di domenica 16 settembre: http://www.bici.milano.it/abbracciami/