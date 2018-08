(Fermo immagine Vigili del fuoco)

“Abbiamo sentito un boato spaventoso, siamo scesi giù e dentro il Carcere Mamertino c’era del personale e dei turisti e in malo modo li ho fatti uscire subito, urlando purtroppo, li ho trattati male. La mia premura era soltanto che dentro non ci fosse nessuno e li ho fatti uscire”. È quanto ha raccontato un vigile urbano parlando ai cronisti dopo il crollo della volta della chiesa di San Giuseppe dei Falegnami in Clivo Argentario, a Roma. Nessuno fortunatamente è rimasto ferito perché la chiesa era chiusa.