Il nostro commento sui partecipanti al prossimo Sanremo 2019: Simone Cristicchi tenta il colpaccio.

Quello di Simone Cristicchi era un nome che a Sanremo 2019 in molti si aspettavano. Il cantautore romano, che vinse nel 2007 con Ti regalerò una rosa, aveva già preso parte al primo Festival di Baglioni come ospite dei vincitori Ermal Meta e Fabrizio Moro. Ma il rapporto tra il direttore artistico e il ricciuto artista è profondo e sincero, e un suo ritorno tra i concorrenti era prevedibile.

Ma cosa potrà darà al Festival il cantante di Vorrei cantare come Biagio, fermo musicalmente parlando al 2013? Ecco il nostro giudizio al riguardo.

A Simone Cristicchi serve Sanremo?

Volente o nolente, il nome di Cristicchi è strettamente legato alla storia di Sanremo negli anni Duemila. Il brano Ti regalerò una rosa è ancora oggi uno dei più apprezzati della storia del Festival negli ultimi quindici anni, per il coraggio della tematica affrontata e la delicatezza del suo arrangiamento.

Eppure, Cristicchi non è il classico cantante da Sanremo. Scanzonato, a tratti irriverente, per nulla legato alla tradizione, è un personaggio talmente fuori dagli schemi da aver abbandonato il mondo della musica per diversi anni, senza perdere realmente in appeal. In vista di un ritorno sulle scene, però, un po’ di quella sana pubblicità che solo il Festival può darti, non gli farà certo male. Quindi sì, possiamo dire che stavolta il Festival a Cristicchi potrà essere più che utile.

A Sanremo serve Simone Cristicchi?

Sì. Vuoi perché sono pochi i nomi già conosciuti a tutti in questa edizione della kermesse, vuoi perché il suo ritorno su un palco così prestigioso dopo tanti anni di inattività incuriosirà molti, la sua presenza è una delle più importanti all’interno della competizione.

Non sappiamo quale sia la tematica affrontata in Abbi cura di me, ma è certo che, data anche una concorrenza molto particolare in un contesto come Sanremo, Simone potrà giocarsi le sue chance probabilmente anche per un posto sul podio.

Riascoltiamo insieme Ti regalerò una rosa, il brano con cui Cristicchi ha conquistato il suo unico Sanremo in carriera:

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/SimoneCristicchiOfficialPage