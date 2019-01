“Dopo il debutto di ‘Carmen’ al Teatro dell’Opera di Roma in un nuova creazione affidata al coreografo Jiri Bubenicek, ritornerò per la quarta volta sul palcoscenico dell’Ariston a Sanremo accanto a Friedeman Vogel in un passo a due firmato per l’occasione da Giorgio Mancini”. E’ quanto dichiara l’étoile internazionale e direttrice del corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma, Eleonora Abbagnato, presentando oggi la nuova produzione del Costanzi, ‘Carmen’ (dal 2 al 10 febbraio) interpretata da Rebecca Bianchi e dall’artista ospite Amar Ramasar, principal dancer del New York City Ballet. Accanto a Susanna Salvi in scena, nei ruoli principali, anche Claudio Cocino, Alessio Rezza, Michele Satriano, Gaetan Vermeulen. (FOTO)

