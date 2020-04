No b!tches, questo non è un pesce d’aprile in ritardo, ma è una notizia che fa concorrenza a “Lindsay Lohan insegue e tenta di rapire dei bambini pensando siano profughi, la madre la prende a schiaffi” e “Valeria Marini accetta un mazzo di rose da un ambulante pensando sia un regalo, lui la rincorre e vuole i soldi“. Tre settimane fa Aaron Carter si è tatuato in fronte il nome della sua fidanzata Melanie (con cui stava da soli 3 mesi).

Lo scorso week end il cantante ha pubblicato una foto senza veli ed ha dichiarato di essere single. Il fratellino di Nick Carter ha poi spiegato a TMZ che la storia con Melanie è finita e che lei l’ha picchiato e per questo è stata arrestata.

“Fonti delle forze dell’ordine ci hanno riferito che il dipartimento dello sceriffo della contea di Los Angeles è stato chiamato a casa di Aaron Carter domenica sera alle 23.00 per una caso di violenza domestica. Ci è stato detto che lo scontro verbale tra Aaron e Melanie era diventato fisico e che lei era molto violenta. I poliziotti affermano che Aaron aveva segni visibili sul suo corpo e per questo le forze dell’ordine hanno arrestato subito la donna per violenza domestica”.

Melanie in questo momento è in carcere e la sua cauzione è stata fissata a 50.000$. Aaron intanto è tornato su Twitter e ha dichiarato di avere una dote di 25 cm, ma un follower gli ha risposto diffondendo una sua foto privata per sbugiardarlo (su Bitchy X trovate tutto).

A me sembra tutto così surreale: il tatuaggio in fronte, la rottura, l’aggressione, i 25 cm e la foto intima.



Thats really not okay! I was assaulted. im not playing the victim im speaking the truth https://t.co/MMobYxmEwE — Aaroncarter (@aaroncarter) March 30, 2020