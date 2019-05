Continua la ricerca dell’allenatore da parte della Roma dopo che non è riuscita ad arrivare ad Antonio Conte, (manca annuncio ufficiale all’Inter), e Gian Piero Gasperini, che ha scelto di restare all’Atalanta nonostante la corte serrata dei giallorossi.

Il casting quindi dei dirigenti continua e, a quanto apprende l’Adnkronos, ieri si è svolto un incontro con il tecnico serbo Sinisa Mihajlovic.

La tentazione è quella di una scelta di rottura, con un tecnico che sa gestire situazioni complesse e che non avrebbe timore a tornare a Roma dove ha militato come giocatore dal 1992 al 1994. La Roma comunque tiene in piedi anche altri nomi, tra cui quello del tecnico della Sampdoria, Marco Giampaolo e dell’ex allenatore del Milan, Gennaro Gattuso, senza escludere anche piste straniere.

