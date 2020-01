A26, rivestimento di lamiera si stacca da un tunnel e colpisce tir: paura e traffico bloccato

“L’autista ha visto una lamiera staccarsi dal soffitto della galleria e non è riuscito a evitarla, così l’ha presa in pieno e abbiamo dovuto interrompere il viaggio. Dopo un anno e mezzo dal crollo del Ponte Morandi è inaccettabile che ci sia ancora una situazione di insicurezza simile”. A raccontarlo è Silvio Mazzarello, uno dei soci della “Mcm autotrasporti” di Novi Ligure. L’incidente è avvenuto sull’A26 questa mattina, intorno alle 6, nel tratto all’altezza di Ovada. L’autotreno è della stessa azienda che un anno e mezzo fa fu coinvolta nel crollo del ponte di Genova. Era del loro parco mezzi, infatti, uno dei tir che precipitò nel crollo e l’autista, dopo un volo di quaranta metri, riuscì a cavarsela con quattro costole rotte. Lo stesso tir finì poi sotto accusa da parte dei consulenti ella difesa di Autostrade: avrebbe perso una delle bobine d’acciaio che trasportava, provocando il disastro. Tesi poi smentita, pochi giorni fa, da un video nelle mani dei magistrati.

Il tir della Mcm precipitato nel crollo del ponte a Genova

Ora un altro incidente. Che avviene, per giunta, proprio sull’A26, l’autostrada Gravellona-Genova dove neppure un mese fa, il 30 dicembre, due tonnellate di detriti si sono staccate dalla volta di un tunnel sfiorando le auto in transito: poteva essere un’altra tragedia.

Il crollo di detriti sull’A26 il 30 dicembre scorso

Stando al racconto dell’autista, questa mattina la lamiera si sarebbe staccata dal rivestimento della galleria mentre il camion, diretto a Nizza con un carico per alcuni lavori in cantiere, stava passando. Non ci sono stati feriti la lamiera si è incastrata sotto l’autoarticolato tagliando e danneggiando sia i tubi dell’aria per il sistema frenante sia i fili dell’impianto elettrico: il conducente, rimasto illeso, ha dovuto fermarsi. L’incidente è avvenuto in prossimità di un cantiere dove la carreggiata sud, riservata ai veicoli diretti verso Voltri, è chiusa e i veicoli vengono incolonnati nella ‘nord’. La rimozione del mezzo coinvolto e il ripristino della viabilità hanno richiesto tempo e si sono formate lunghe code



“È una situazione che non sopportiamo – dice il titolare della Mcm – abbiamo chiamato la polizia e gli ausiliari ma comunque abbiamo dovuto interrompere il viaggio perché il camion così danneggiato non poteva proseguire. È un ulteriore danno alla nostra immagine e alla nostra operatività. Noi viaggiamo ogni giorno sulle autostrade ed è difficile poter lavorare con la totale mancanza di manutenzione e attenzione alla sicurezza che constatiamo ogni giorno”.







