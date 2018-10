Il Premio Tenco Artista 2018 va a Zucchero, il bluesman emiliano capace di imporsi nel mondo.

È Zucchero il vincitore del Premio Tenco 2018 come miglior cantautore. Un premio che si riferisce alla carriera dell’artista, e che vuole celebrare non solo le sue capacità musicali ma anche quelle di scrittore di liriche capaci di esprimere pensieri profondi e sentimenti autentici e che lo hanno portato a essere fra gli artisti più conosciuti al mondo.

Premio Tenco 2018 a Zucchero: le motivazioni

Un premio importante per una carriera di uno deimusicisti più famosi in tutta Italia e non solo, Zucchero, che si ufficialmente aggiudicato il Premio Tenco 2018.

La giuria ha voluto motivare così la scelta di consegnare l’importante riconoscimento al bluesman di Reggio Emilia: “Altro che figlio dell’Appennino, trattasi di Migrans a tutto tondo. Ha invaso con le sue canzoni i territori più ambiti e meno frequentati della canzone italiana. Il suo successo ha riguardato non solo i paesi e i mercati latini e dell’est Europa, tradizionalmente più prossimi a noi, ma ha conquistato anche quelli anglosassoni e nord-americani, i più difficili e ostici. Nel riuscirci, si è inserito di prepotenza nel ritretto gotha degli artisti internazionali“.

Va ricordato che la rassegna 2018 del Premio Tenco è intitolata Migrans – Uomini, idee, musiche, e ha come soggetto proprio la migrazione di uomini e artisti. Con Zucchero è infatti stato scelto come vincitore anche Salvatore Adamo, cantautore di origine italiana ma naturalizzato belga, capace di vendere oltre 100 milioni di dischi in tutto il mondo.

Zucchero Fornaciari: una carriera ricca di premi

Per Zucchero questo è solo l’ultimo di una lunga serie di premi e riconoscimenti che hanno reso immortale la sua ultratrentennale carriera. Tra questi, 2 World Music Awards, 6 IFPI Platinum Europe Awards e anche una nomination per i Grammy Awards del 2007.

Questo il commento del cantautore sull’assegnazione del Premio Tenco: “È un grande piacere per me e un grande onore ricevere questo premio, soprattutto perché vale anche come riconoscimenti ai miei testi“. Testi che evidentemente, fino alla vittoria del Tenco, Zucchero non aveva mai sentito apprezzati fino in fondo.

