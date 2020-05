Mascherine anti-coronavirus con il volto di Benito Mussolini e il motto “Camminare, costruire e, se necessario, combattere e vincere!”. Le produce e le ha messe in commercio un’azienda di San Giorgio in Salici, in provincia di Verona. L’articolo per “nostalgici” – lanciato sul mercato in piena epidemia Covid 19 – si inserisce nel filone delle mascherine a tema ideologico care all’estrema destra.

Nei giorni scorsi Repubblica ha raccontato dell’iniziativa sovranista di CasaPound Italia intitolata “mascherine tricolore”, con l’invito agli “italiani liberi” a scendere in piazza ogni sabato per “difendere il proprio futuro e il proprio lavoro”. Adesso, da Verona, arriva la trovata commerciale delle mascherine del duce.

Le protezioni – grigie con elastico nero – riportano uno degli slogan di Mussolini, qui evidentemente declinato in versione “ripartenza” e, diciamo, fase 2. Le foto delle mascherine fasciste stanno rimbalzando sui social e a Verona stanno sollevando polemiche e proteste.

25 aprile, a Verona polizia interviene per togliere una bandiera Rsi davanti lo stadio Bentegodi in riproduzione….

La città e la provincia scaligera non sono nuove a fatti legati all’estrema destra: il 25 aprile – ultimo episodio in ordine di tempo – su un pennone dello stadio Bentegodi (di proprietà del Comune) è stata issata una bandiera della Rsi. La polizia è intervenuta per rimuoverla. Da anni Verona, complici gli ultrà neonazisti dell’Hellas e le tante formazioni neofasciste attive sul territorio, fa da teatro a iniziative e provocazioni di stampo nostalgico, e anche razzista.







Fonte