Qualche giorno fa Ilaria D’Alessio ha pubblicato una foto con suo padre, Gigi D’Alessio. Un utente ha commentato: “Ma è la figlia o la compagna?”. La ragazza ha risposto in maniera ironica “sono sua nonna”.

Il follower poi è passato all’attacco: “Beh tanto a tuo padre piacciono le ragazzine quindi non c’è da meravigliarsi se eri la sua compagna”.

Ilaria senza arrabbiarsi ha risposto in maniera garbata e perfetta: “Guardi, io sono super serena. E sono convinta che lo sia anche lei. Sono cose che si dicono…alle quali non do peso. Se ascoltassi le stron**te della gente a quest’ora mi sarei ammazzata. Ho le spalle larghe. Mi faccio una risata e auguro una buona vita a tutti. Anche a lei.”

