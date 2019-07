Cinema e psicoanalisi sono nati insieme, alla fine del secolo scorso. Sono cresciuti in modo parallelo: entrambi hanno contribuito alla trasformazione della percezione della realtà esterna e del mondo interiore. Ancora oggi la loro sinergia continua a produrre pensiero creativo e vitale, nella creazione di un territorio comune che arricchisce la conoscenza della psiche.

Il cinema è l’arte che con maggiore immediatezza e intensità permette di rappresentare la complessità delle dinamiche della vita psichica e di dirigere lo sguardo verso aspetti del mondo verso i quali di solito non ci si sofferma o a cui non si volge la dovuta attenzione.

La 7° Rassegna di Cinema e Psicoanalisi, in programma il prossimo 13 luglio al Festival dei 2 Mondi di Spoleto, Sala Pegasus, affronterà proprio questo tema. La “magia del cinema” dipende dalla capacità delle immagini filmiche di creare connessioni dirette con l’inconscio dello spettatore. La visione di un film mette in moto sia il processo dell’identificazione, per cui lo spettatore può essere, di volta in volta, tutti i personaggi, sia il processo di proiezione, cosicché tutti i personaggi possono essere lo stesso spettatore, e permette di attribuire loro sentimenti, desideri, paure che egli rifiuta di riconoscere come propri. Le neuroscienze hanno ampiamente dimostrato in che modo la responsività neuronale si attivi durante la visione delle rappresentazioni, innescando risposte emotive in parte comuni agli spettatori, in parte strettamente soggettive.

Quand’è che un film può venire considerato un “classico”? Quali elementi deve contenere per toccare corde profonde, suscitare interrogativi, tentare di dare senso? La Rassegna, a cura di Claudia Spadazzi ed Elisabetta Marchiori, prevede la proiezione di 3 grandi “classici” del cinema ( Ladri di biciclette, De Sica, 1948; Jules et Jim, Truffaut, 1961; Gli Uccelli, Hitchcock, 1963), con commento e discussione di psicoanalisti (Manuela Fraire, Giuseppe Riefolo e Paolo Boccara) e critici cinematografici (Anna Pennella, Fabio Ferzetti e Roberto Lazzerini). Il concetto di classicità delle “Lezioni Americane” di Italo Calvino saranno spunto di riflessione e guida nel commento dell’intreccio tra immagini ed emozioni.