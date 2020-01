Un concorso per le scuole

PIU’ DI quindici giorni di interruzione della routine quotidiana con la sveglia presto al mattino per andare a scuola hanno di certo scombussolato il ritmo sonno-veglia di bambini e ragazzi autorizzati anche ad andare a letto più tardi visto che c’erano le vacanze natalizie. Sarà dura ritornare ai ritmi normali anche perché i ragazzi di oggi soffrono di insonnia e in generale di disturbi del sonno tutto l’anno. Un problema che ha delle conseguenze piuttosto serie sia sul rendimento scolastico che sulla salute dei ragazzi.

Secondo i dati della Società italiana di pediatria preventiva e sociale, il 35-40% dei bambini in età scolare non dorme abbastanza restando al di sotto delle 9-10 ore per notte che la National Sleep Foundation ha indicato come ideali nella fascia d’età tra i 6 e i 13 anni. Dati confermati anche da uno studio epidemiologico fatto dall’Associazione Scientifica Italiana per la Ricerca e l’Educazione nella Medicina del Sonno in collaborazione con la Asl Roma F. Dalla ricerca, emerge che il 47% dei bambini di terza elementare (più di 800 bambini) dorme meno del necessario, il 10% ha un problema ad addormentarsi e il 32% non vuole andare a dormire la sera. Uno dei problemi principali è che molti bambini vanno a letto troppo tardi perché restano ‘connessi’ ai social network fino a tardi con il rischio di insonnia e sonno agitato. Vista la gravità della situazione e la mancanza di un’adeguata informazione sull’importanza del sonno e delle sue regole, Assirem e il ministero dell’Istruzione hanno firmato già nel 2018 un Protocollo d’intesa per portare avanti campagne di sensibilizzazione e informazione sull’importanza del sonno e sui corretti stili di vita tra i giovani in età scolare. Come “Sonno… o son desto…”, un concorso per i bambini di età scolare (dalle materne alle superiori) giunto alla seconda edizione. «Già lo scorso anno – spiega Innocenti – in alcune scuole del Lazio, anche in collaborazione con la Asl Roma C, sono stati effettuati degli screening su alunni di scuola primaria e scuola secondaria di primo grado, per rilevare la reale diffusione dei disturbi del sonno». Per l’anno scolastico 2019/20 gli esperti dell’Assirem hanno previsto degli incontri nelle scuole con gli studenti, i docenti e le famiglie per informare sulla necessità di rispettare i ritmi sonno-veglia.



La campagna sarà affiancata da una ricerca sulle abitudini del sonno dei giovani studenti attraverso l’utilizzo di questionati anonimi. “Quest’anno stiamo proponendo anche un percorso educativo attraverso incontri con bambini, insegnanti e anche genitori per far capire che il sonno è importante e non deve essere considerato tempo perso. Realizzeremo anche dei webinar per essere presenti in più scuole contemporaneamente”. Per partecipare al concorso, i ragazzi potranno realizzare un lavoro individuale o di gruppo sotto forma di videoclip, racconto fotografico, opere artistiche di vario genere sul tema dei disturbi del sonno. Sul sito del ministero ci sono tutti i documenti e regolamenti per partecipare. Per inviare i lavori c’è tempo fino al 15 febbraio 2020.



Deficit di concentrazione e iperattività

Dormire poco e male non significa soltanto avere più sonno al mattino ed arrivare in classe meno attenti. A lungo andare, la carenza di sonno ha conseguenze piuttosto serie sui bambini e sui ragazzi. “Se non si dorme abbastanza – spiega Pierluigi Innocenti, neurologo e fondatore dell’Associazione Scientifica Italiana per la Ricerca e l’Educazione nella Medicina del Sonno (Assirem) – il giorno dopo c’è un deficit di concentrazione, memoria e attenzione che incide negativamente sul rendimento scolastico. Inoltre, mentre un adulto tende ad essere sonnolento nei ragazzini deprivati di sonno avviene il contrario e diventano iperattivi con il rischio di sviluppare la sindrome da deficit di attenzione e iperattività”. Infatti, è solo durante il sonno che viene prodotto l’ormone della crescita (Growth Hormone-GH) che è fondamentale per lo sviluppo armonico del bambino. I piccoli con deprivazione di sonno, inoltre, sviluppano più frequentemente patologie psichiatriche (ansia, autismo, depressione).



Disturbi del sonno e sovrappeso



I bambini che dormono poco hanno anche un rischio maggiore di sviluppare disturbi metabolici come diabete ed obesità. “Il sonno – prosegue Innocenti – è tra le cause di esplosione dell’obesità nei paesi industrializzati. Mentre dormiamo, produciamo un ormone, la leptina, che ci dà il senso di sazietà. Se non dormiamo a sufficienza viene prodotto un ormone, la grelina, che aumenta il senso di fame e la preferenza dei cibi ricchi di zuccheri, favorendo quindi l’obesità”.



Adolescenti sempre connessi



E se finché si tratta di bambini di 7-8 anni, la guerra per mandarli a letto riguarda i cartoni animati, quando crescono la lotta si fa più dura perché bisogna staccarli dalla Play Station e dai vari dispositivi che li connettono ai social network. “Questo è un problema enorme soprattutto per gli adolescenti”, avverte Innocenti che aggiunge: “Si sottopongo costantemente ad un jet leg sociale andando spesso a dormire alle 3 del mattino e cercando di recuperare svegliandosi più tardi specie nel week-end, ma questo sfasa il ritmo circadiano ed è come se stessero sempre in condizioni di jet lag”.