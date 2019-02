Stretta sui diesel a Roma. “Dopo aver preso l’impegno, all’interno della conferenza C40, di eliminare il diesel da un’area di Roma entro il 2024, abbiamo cominciato a stilare il cronoprogramma e possiamo dire che dall’1 novembre di quest’anno i diesel Euro 3 non potranno più circolare all’interno della Ztl Anello ferroviario dal lunedì al venerdì” ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, nel corso della conferenza stampa ‘Roma, che aria respiriamo’, organizzata dalle associazioni ‘Cittadini per l’aria’ e l’associazione Salvaciclisti. “La delibera – ha spiegato – verrà votata in Giunta nei prossimi giorni e anche nella nostra città comincerà la pulizia dell’aria dai gas climalteranti”.

