Attraversare la strada sulle strisce pedonali accompagnati da volontari che indossano un’armatura fatta di cuscini e un cartello che recita “Solo frenate dolci”. E’ l’iniziativa, partita oggi, dei volontari romani per la mobilità dolce, stavolta riuniti dalla sigla “Grandi come una città”. “Per dare un messaggio di attenzione verso il prossimo -scrivono in un comunicato-, per essere meno aggressivi quando guidiamo l’automobile per ricordarci che siamo sempre ‘il pedone di qualcun altro’ e che è un nostro diritto attraversare la strada con serenità. Fateci caso: anziani, adulti, bambini possono stare per un tempo infinito davanti alle strisce pedonali prima di riuscire ad attraversare, perché? Hanno paura e nessuno li fa passare. L’obiettivo di questa campagna è il rispetto assoluto per i pedoni, invitare chi è alla guida di un’automobile a una maggiore responsabilità verso il prossimo (e se stesso), ricordarsi che il pedone ha il diritto di attraversare la strada in serenità”.

Fonte