Ma perché il 4 Maggio è lo Star Wars Day? Nel 1978 furono proprio i fan delle celebre saga a creare ‘May the FOURTH Be With You’, una simpatica variazione del leggendario slogan del primo film di Star Wars ‘May the Force Be With You’ (Che la forza sia con te). All’inizio, infatti, il gioco di parole venne utilizzato dai fan statunitensi in occasione delle celebrazioni del 4 luglio. L’anno successivo acquistò un ulteriore significato quando, il 4 maggio 1979, apparve un’intera pagina sul London Evening News, come augurio alla neo premier britannica Margaret Thatcher per l’incarico che avrebbe assunto proprio quel giorno: ‘May the Fourth Be With You, Maggie!’ (“Che il 4 maggio sia con te, Maggie!”).

Fonte