Rocco Siffredi ha vinto sabato a Las Vegas tre diversi AVN Awards, il premio equivalente dell’Oscar che viene conferito ogni anno dall’industria americana per adulti per celebrare le eccellenze mondiali del settore. La premiazione è avvenuta durante la serata di gala a Las Vegas sabato scorso, in occasione dell’esposizione internazionale che ogni anno raccoglie in Nevada l’intero comparto produttivo mondiale. Il 54enne re del porno, originario di Ortona (Chieti) in oltre 30 anni di carriera ha ricevuto più di una quarantina di AVN Awards diversi ed è pertanto annoverato nella ‘hall of fame’ delle personalità che hanno contribuito alla crescita dell’intrattenimento per adulti.

