Il 15 novembre a Riva del Garda FederlegnoArredo, in collaborazione con Habitech e CasaClima, organizza il primo ‘Forum italiano del legno’. Una panoramica aggiornata e di alto profilo e un grande momento di aggregazione fra attori della filiera, dove industria di settore e professionisti si incontrano per confrontarsi e definire le politiche attive del prossimo futuro. In questa edizione, che vede la presenza di relatori di livello nazionale e internazionale, verranno analizzati gli aspetti architettonici, ingegneristici ed economici legati ai molteplici impieghi che la materia legno assume nei vari step e processi di trasformazione che caratterizzano il comparto industriale del legno-arredo, anche alla luce della progressiva introduzione del concetto di economia circolare.

