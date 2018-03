Ha cercato di passare al figlio quattro grammi di hashish, nascosti in un pacchetto di fazzoletti, durante una udienza del processo che lo vede imputato per omicidio.

E’ successo questa mattina a Bologna, nell’aula della Corte d’Assise d’Appello, in piazza dei Tribunali. La donna, 45 anni, denunciata per spaccio dai carabinieri, è la madre di Alberto Muñoz, il ragazzo ecuadoregno che nel 2013 uccise a Parma l’ex fidanzata Michelle Campos.

Condannato a 30 anni con il rito abbreviato sia in primo grado che in Appello, la Cassazione aveva annullato la sentenza disponendo un nuovo processo che è ancora in corso.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri la donna ha passato il pacchetto di fazzoletti all’avvocato del figlio (il legale era all’oscuro di tutto), che era rinchiuso nella cella dell’aula,

per farglielo consegnare. Un’agente della polizia penitenziaria ha visto la scena e ha preso l’oggetto per controllarlo: a questo punto si è accorto che c’era qualcosa di strano e l’ha aperto scoprendo la droga.

Omicidio di Michelle, iniziato il processo

L’episodio è stato subito segnalato al procuratore in aula e ai carabinieri, che hanno allontanato i genitori dell’imputato (era presente anche il padre) e poi denunciato la madre per spaccio di stupefacenti.