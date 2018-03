Irreperibile per la giustizia ma candidato alle elezioni nella circoscrizione estero. La surreale vicenda riguarda Fabio Massimo Cantarelli, avvocato di Parma sotto processo per bancarotta fraudolenta.

I giudici hanno cercato di notificargli gli atti del processo relativo alla gestione del ConsorzioAagrario di Parma, tentativo vano: il legale, da anni residente in Paraguay dove fa l’allevatore, non si trova. E cosi la sua posizione è stata stralciata.

Se, tuttavia, gli uffici del tribunale di Parma non lo hanno trovato non è certo perché Cantarelli si sia nascosto.

L’avvocato, infatti, si è candidato – come racconta la Gazzetta di Parma – alle recenti elezioni Politiche nella circoscrizione degli italiani all’estero per l’America meridionale.

Facile presupporre che, per farlo, abbia presentato i propri dati al ministero. La lista elettorale si chiama Unital (Unione tricolore America latina), lo stesso nome che Cantarelli ha dato a un’associazione che presiede.

“Noi in Unital – affermava Cantarelli sul web durante la campagna elettorale – non crediamo più nella partitocrazia romana e lotteremo per entrare in Parlamento per difendere davvero gli interessi della comunità italiana residente in Sudamerica. Abbiamo già visto come in tre legislature, tranne qualche eccezione, gli eletti all’estero nella maggior parte dei casi si sono occupati di lotte intestine dei partiti italiani, votando ogni provvedimento in accordo con le indicazioni dei gruppi parlamentari. I risultati sono stati scarsi o nulli: noi vogliamo cambiare questa storia.

Noi siamo una opportunità per l’Italia e dobbiamo essere trattati come cittadini di serie A”.

Tentativo elettorale falllito (nonostante i quasi 25mila voti ottenuti dalla lista e le 1800 preferenze) come, d’altra parte, quello degli uffici giudiziari di rintracciarlo.

Non bastasse, Cantarelli risulta anche iscritto al Sovrano ordine militare di Malta di cui è ambasciatore, ed è insignito del titolo di Cavaliere di grazia magistrale.