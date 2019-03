Domani, dalle 21,15 su La7, ‘Piazzapulita’, condotto da Corrado Formigli, propone un reportage “esclusivo e sconvolgente – si legge in una nota – che racconta l’inferno delle prigioni dei migranti in Libia, attraverso le voci e le testimonianze video di carcerieri e carcerati. Nelle immagini raccolte dalla squadra di Piazzapulita le prove di una violazione sistematica dei diritti umani che continua a poche centinaia di chilometri dalle nostre coste, nel silenzio dell’Italia e dell’Europa. Nel corso della puntata, inoltre, un’inchiesta di Valentina Petrini sulla malasanità in Italia”. Tra gli ospiti di Formigli i giornalisti Gad Lerner, Alessandro Sallusti, Antonio Padellaro e Alessandro De Angelis. Nel corso della puntata, come sempre, un nuovo racconto di Stefano Massini.

