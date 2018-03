Raggiungere le fasce di popolazione più fragili portando nelle loro abitazioni i libri delle biblioteche del Comune di Parma e offrire così l’opportunità di leggere.

Questo l’obiettivo di Libri Viaggianti, un progetto che il sistema bibliotecario realizzerà con la collaborazione del settore Welfare. Il servizio sarà attivato in via sperimentale a partire dal mese di aprile e potrà proseguire fino al 31 marzo 2019.

Gli utenti potranno richiedere i libri alla biblioteca civica comunale telefonicamente, per mail oppure con una richiesta su modulo cartaceo tramite gli operatori delle cooperative sociali che provvederanno alla consegna dei libri nelle abitazioni degli assistiti e cureranno il ritiro dei libri da restituire alla biblioteca.

Gli operatori della civica passeranno settimanalmente, in un giorno e orario concordato, nelle sedi delle cooperative per la consegna e il ritiro dei volumi. Nella consapevolezza, spiegano il Comune e le cooperative Auroradomus, Pro.Ges e Società Dolce – che la lettura rappresenti un prezioso strumento di contrasto al deterioramento cognitivo, in grado di attivare emozioni, stimolare pensieri positivi e il mantenere l’attività mnemonica, il progetto si pone l’obiettivo di realizzare un servizio di consegna a domicilio del libri delle biblioteche così da promuovere la loro lettura verso gli utenti del servizio di assistenza domiciliare, verso i loro familiari e le persone impegnate nella loro cura, ovviando all’impossibilità di raggiungere le sedi (a causa dei limiti negli spostamenti o perché l’impegno dedicato alle cure non lascia il tempo necessario alla frequentazione delle biblioteche).

“La cultura – sottolinea l’assessore Michele Guerra – deve essere un servizio sociale, attorno al quale si sviluppa una comunità. Il progetto permette a coloro che non possono raggiungere le biblioteche di contare su un servizio di libri a domicilio in una logica legata all’inclusione

sociale e culturale”.

“Grazie a un’idea dell’assessorato alla Cultura – aggiunge l’assessora al Welfare Laura Rossi – prende avvio questo bel progetto in un’ottica volta a garantire diritti e bisogni delle persone con fragilità anche in ambito culturale, mettendo al centro il tema dell’inclusione. Si tratta di un servizio di qualità volto a migliorare la vita delle persone anche grazie alle cooperative coinvolte”.