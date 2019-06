Tutto pronto a Palermo per l’Unlocked Music Festival Musica & Legalità, la kermesse, in programma oggi e domani, che tiene a battesimo la riapertura dopo sei anni del Velodromo Paolo Borsellino in via Lanza di Scalea. L’evento ha ricevuto il patrocinio del ministero della Salute. Il tema scelto quest’anno, infatti, è quello delle dipendenze, intese non soltanto come droghe ma come tutto ciò di cui i giovani non riescono a far a meno, come, ad esempio, uno smartphone. Capofila del progetto ‘Musica & Legalità’, giunto alla sua ottava edizione, è Valeria Grasso, la testimone di giustizia che con le sue denunce ha detto ‘no’ alla mafia, al pizzo e alle estorsioni.

