Una manifestazione felice, forte del successo degli anni passati. Torna oggi a Palermo, per il quarto anno consecutivo, ‘La Via dei Librai’ (#LaviadeiLibrai2019), l’iniziativa all’insegna dell’amore per i libri e per la lettura, nella ricorrenza della Giornata mondiale del Libro e del diritto d’autore dell’Unesco, che per tre giorni farà conoscere Palermo come #LaCittàdeiSaperi. Organizzata dall’Associazione ‘Cassaro Alto’, da ‘Ballarò Significa Palermo’ e dal Comune di Palermo, con il patrocinio della ‘Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco’, ‘Centro per il Libro e la Lettura’, ‘Maggio dei Libri’, Rai Teche, il Teatro Massimo e la Regione Siciliana, la manifestazione ha come main sponsor la Fondazione Patrimonio Unesco della Sicilia. Gli altri sponsor sono la Confcommercio di Palermo e la Gesap Aeroporto internazionale di Palermo. Media partner il quotidiano La Repubblica.

