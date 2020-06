Per ora, è la classica proposta che regala visibilità a chi la fa e a chi la deve valutare, ma le possibilità che presto a Narni ci sia via Jeeg Robot non sono campate in aria quanto la creazione di un cyborg invulnerabile come Hiroshi, il protagonista del manga giapponese al quale si vuiole rendere omaggio. Il Deta, Dipartimento europeo tutela androidi, ha lanciato una petizione online per raccogliere firme a sostegno dell’intitolazione di una strada a Jeeg Robot d’acciaio e l’assessore alla cultura di Narni, Lorenzo Lucarelli, ha incontrato un rappresentante dell’associazione per conoscere meglio l’iniziativa.

“L’intitolazione di una via ha un iter preciso, che non dipende soltanto da un assessorato – precisa Lucarelli – Se la proposta arriverà in Consiglio comunale la decisione dovrà essere collegiale. Inoltre, il nostro è un borgo medievale e nel caso la scelta della strada da intitolare al personaggio del fumetto sarebbe molto scrupolosa”. L’assessore non si sbilancia, ma non esclude a priori: “Ho ricevuto il rappresentante del Deta perché è mio dovere conoscere le realtà culturali della città. La proposta è una ulteriore testimonianza della vitalità della città: abbiamo un importante festival dedicato al fumetto, Narni comics and games, e dal 1995 la manifestazione “Le vie del cinema”, rassegna del film restaurato. Visto che in seguito al festival cinematografico già 21 strade sono state intitolate a personaggi del cinema italiano, pensare ora ai fumetti non sarebbe male. Però, ripeto, la decisione spetta al Consiglio comunale. Si valuterà anche in base a quante firme raccoglierà la petizione”.

Lanciata lunedì scorso, al momento la petizione è stata firmata da alcune centinaia di persone, e l’iniziativa ha ottenuto l’appoggio ufficiale dell’associazione HackLab Terni e del comitato organizzativo di Narni comics and games. C’è poi da scommettere che a dare risalto alla proposta penserà l’attivismo social di Ermes Maiolica, l’operaio di Terni che, diventato famoso per clamorose bufale lanciate in rete, è stato chiamato anche dall’Università La Sapienza di Roma per parlare di fake news.

Webnotte, in studio arriva Jeeg Robot: la sigla in riproduzione….

C’è lui tra i fondatori del Deta, che, si legge nel testo della petizione, “opera per un futuro di inclusione e fratellanza tra le comunità robot e organiche”. “Dedicare una strada ad una importante figura del mondo androide e robotico come Jeeg Robot d’acciaio – scrive il Deta – avrebbe una forte valenza simbolica” per questo lungo processo di fratellanza, perché “Eleverebbe a figura protettrice di una via, di una strada, di una città, una personalità in cui tanto umani quanto non-umani potrebbero rispecchiarsi e confrontarsi. Una figura cara ad entrambi i mondi, di raccordo e di unione”.

Il Deta raggruppa non soltanto nerd entusiasti di robot e fantascienza, tra i suoi promotori ci sono ingegneri, filosofi, docenti universitari interessati alla roboetica, cioè di all’etica applicata allo sviluppo della robotica per il progresso sociale e umano. E se la petizione online per ora non vede scorrere rapidamente il contatore delle firme, sulle pagine facebook che la rilanciano i commenti passano dall’entusiastico all’offensivo, passando per il propositivo-femminista: “Perché Jeeg e non il grande Mazinga? Oppure Goldrake? E poi questo maschilismo, perché non Venus o al più Miwa, che con il bigshooter lancia i componenti?”





Fonte