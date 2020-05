Traffico bloccato fino alle 4 del mattino, assembramenti e bivacchi, schiamazzi, risse tra giovani e residenti esasperati a filmare il tutto. Chi si è trovato dalle parti del lungomare di Napoli la scorsa notte per il primo sabato post lockdown parla di “una follia collettiva”.

Migliaia di persone, anche senza mascherina, si sono riversate in strada, a piedi o con le auto, con i marciapiedi utilizzati come corsie preferenziali da auto e moto, nonostante i locali della movida abbiano rispettato il limite della chiusura alle 23.

Nella foto si vedono dei ragazzini, senza mascherina, che bevono e fumano e sono seduti sul cofano, di un’auto della municipale in vico Belledonne-Alabardieri nel cuore dei baretti di Chiaia. Sono circa le 23 e l’equipaggio della pattuglia non c’è, impegnato probabilmente a controllare le strade dei baretti come i vigili urbani e carabinieri hanno fatto per tutta la giornata per tentare di far rispettare obbligo di mascherine e distanziamento di sicurezza.

E come se non bastasse, due agenti della Polizia municipale di Napoli sono stati aggrediti ieri sera mentre erano impegnati in controlli a via Aniello Falcone, strada panoramica del quartiere Vomero molto frequentata dai giovani la sera e nel weekend per la presenza di numerosi bar.

Napoli, movida di Chiaia: zero distanziamento e mascherine, appoggiati alla macchina della polizia municipale

Un giovane avrebbe reagito alla richiesta di documenti da parte dei due agenti, colpendoli con calci e pugni. Il giovane è stato identificato e denunciato, mentre i due agenti sono stati refertati con prognosi di 7 giorni. La Polizia municipale di

