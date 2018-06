Si chiama Passaporto “Subito” la procedura agevolata per il rilascio dei passaporti che, in via sperimentale, partirà da lunedì prossimo 18 giugno. Lo ha presentato questa mattina il questore di Milano, Marcello Cardona. Si tratta di una procedura che, grazie alle implementazioni gestite dalla Zona Telecomunicazioni Lombardia della Polizia di Stato diretta dal Michele Bernardini e inserite dal CEN di Napoli nell’agenda di prenotazione online https://www.passaportonline.poliziadistato.it/, consentirà ai cittadini maggiorenni residenti nella Città metropolitana di Milano con il passaporto in scadenza a tre mesi, senza figli minori e senza motivi ostativi al rilascio ai sensi della Legge 1185/67 (quali, ad esempio, l’esser sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione) di prenotare l’appuntamento scegliendo lo slot più opportuno nell’ambito di quelli disponibili e avere la garanzia di ottenere il passaporto nella stessa giornata in cui si recheranno a presentare la domanda di rilascio presso l’Ufficio Passaporti della Questura di Milano in via Cordusio.

La procedura sperimentale consentirà di rilasciare quasi 700 passaporti al giorno e prevede un implemento di quattro operatori dedicati alla gestione delle pratiche riservate ai destinatari del “Passaporto Subito” che, per i requisiti richiesti, risultano essere quasi il 70% di coloro che richiedono il passaporto. Obiettivo dichiarato dal Questore Marcello Cardona è quello di sperimentare, e sviluppare grazie a continui aggiornamenti tecnici e suggerimenti da parte degli utenti, un servizio che consenta una sempre maggior qualità e celerità nei servizi offerti dalla Polizia di Stato alla cittadinanza.