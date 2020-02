Dal virtuale al reale: in Italia, a marzo, Poppy terrà il suo primo concerto live.

Poppy suonerà in Italia a marzo, in quel che si presenta con il primo di una serie di concerti live che l’artista terrà in giro per il mondo. Per chi non lo sapesse, la giovane interprete che – pare – abbia 25 anni, nonostante spesso neghi la sua vera età, si è affermata come cantante digitale.

In un primo momento, si è fatta conoscere grazie al suo aspetto etereo – pelle bianca, capelli biondo ghiaccio – attraverso diversi brani che hanno avuto – in sostanza – diffusione solo sul web e sulle piattaforme di videosharing, ma ora Poppy è pronta a fare il grande salto e a farsi conoscere dal mondo, anche dal vivo.

Poppy in Italia: la data di marzo

Dal virtuale al reale: Poppy arriva in Italia. La youtuber popstar che ama la musica metal,che abbiamo conosciuto, per l’appunto, solo attraverso i canali forniti dal web, suonerà live nel nostro paese.

Il concerto è in programma per il 25 marzo 2020 a Milano, sul palco della Santeria Toscana 31. L’evento, prodotto da Vertigo, dunque, permetterà ai suoi fan di conoscerla dal vivo.

I biglietti per questo evento potranno essere acquistati su TicketOne e presso tutti i circuiti adibiti alla vendita.



FONTE FOTO: https://www.facebook.com/Poppy

Poppy, il video di Bloodmoney

Nel video musicale di Bloodmoney, il terzo singolo del suo terzo album I Disagree, Poppy compie un attacco brutale con ferro da stiro, coltelli e tutto il resto dell’armamentario – contro un gruppo di uomini senza volto.

Indossa una tuta con le spalle a mezzaluna, inondata di luce rossa: la visuale si libra sopra un crocifisso al neon.

“So cosa vuol dire avere la mia anima risucchiata dal mio corpo” sussurra, sotto i gemiti di chitarre heavy metal. “Finalmente so cosa si prova a essere morta“.

Ecco il video di Bloodmoney:

L’arte di Poppy è sempre stata intensa. Ha iniziato su YouTube nel 2014, pubblicando esperimenti artistici inquietanti – ma affascinanti – con pareti bianche da clinica e dialoghi forti.

I suoi primi video davano l’idea che fosse intrappolata in Internet. Sembravano progettati specificamente per spaventare la gente e l’approccio ha dato i suoi frutti sotto forma di milioni di visualizzazioni.

Sono seguiti accordi discografici con Island Records e Mad Decent di Diplo, ma – in quest’ultima uscita – è un’artista indipendente che si sfoga liberamente.

La follia omicida di Bloodmoney è una risposta tipicamente diretta al tempo trascorso con le principali etichette, dove si è sentita creativamente limitata da una squadra di dirigenti di potere, prevalentemente maschili.

