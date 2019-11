La grande equitazione scende in pista a Milano con la ‘Milano San Siro Jumping Cup 2020’, un’avventura equestre che, nel corso dell’estate 2020, offrirà -scrive Snaitech in una nota- uno spettacolo di livello internazionale grazie al Csi 3*/1* in programma all’Ippodromo Snai La Maura dal 2 al 5 luglio. L’annuncio, in occasione di Fieracavalli 2019 a Verona, ha seguito la via tracciata dall’investitura olimpica per Milano‐Cortina 2026, e nell’ottica di un rinnovato impegno con la città Snaitech ha deciso di contribuire alla già ricca agenda sportiva milanese organizzando uno show di Salto Ostacoli di livello internazionale.

