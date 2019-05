“Il boom della Lega a Lampedusa è un segnale ben chiaro all’amministrazione di questa isola: diciamo basta al buonismo dell’accoglienza. Il 45 per cento dei votanti vuole i porti chiusi”. La ‘pasionaria’ di Lampedusa gongola e non fa niente per nasconderlo. Angela Maraventano è stata la prima leghista di Lampedusa, quando ancora il Carroccio era guidato da Umberto Bossi e Matteo Salvini era un giovane simpatizzante della Lega. Lei la sua bandiera verde l’ha issata anni fa sull’isola di Lampedusa. quando chiedeva a gran voce che l’isola diventasse “provincia di Bergamo”. All’epoca girava per Lampedusa con un fazzoletto verde annodato al collo. Grazie alle Lega è diventata anche senatrice, seppure per una sola legislatura. E poi vicesindaco. La sua verve è molto conosciuta non solo sull’isola. Tutti ricordano le sue proteste davanti al centro d’accoglienza, con il megafono in mano a gridare contro le politiche del governo di centrosinistra. Due anni fa fece da cicerone a Salvini sull’isola. Oggi, dopo il 45 per cento ottenuto a Lampedusa per la Lega, Angela Maraventano torna in campo più forte di prima. Alle ultime elezioni amministrative si era candidata a sindaco ma fu sconfitta dal vincitore Totò Martello.

