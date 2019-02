RAGAZZI e ragazze a volte pensano che l’amicizia tolga tempo all’amore. Al contrario, il tempo con gli amici è ben speso, anche per quanto riguarda le questioni d’amore. Condividere in età molto giovane emozioni ed esperienze con amici dello stesso sesso, infatti, potrebbe favorire anche la capacità di costruire relazioni sentimentali appaganti in età adulta. A sostnerlo è uno studio, condotto da un team dell’Università della Virginia e della James Madison University negli Stati Uniti, che ha analizzato i comportamenti di ragazzi da 13 a 30 anni. I

• DALL’ASSERTIVITÀ ALLA CONFIDENZA

I ricercatori hanno coinvolto 165 ragazzi, monitorati ogni anno dai 13 ai 30 anni, cui è stato chiesto di valutare la qualità dei loro rapporti sociali, delle amicizie e delle storie d’amore. Gli psicologi hanno rilevato che nella fascia dai 13 ai 18 anni i giovani affinano le capacità di creare amicizie. In quesrta fase, alcune specifiche abilità aiutano a prevedere quanto saranno soddisfatti nella vita sentimentale in età adulta. A 13 anni, ad esempio, ciò che conta di più è la capacità di essere assertivi e di creare le prime relazioni amicali significative. A 15 e 16 anni, nella quotidianità dell’adolescente si introduce la vita sociale assume un ruolo crescente. In questa fase il ragazzo apprende a relazionarsi, a vari livelli, con un più ampio numero di coetanei e questa è un’altra abilità associata ad futuro sentimentale più soddisfacente. Fra i 16 e i 18 anni, poi, è importante la capacità di creare e mantenere amicizie strette e stabili, associate a fiducia e continuità del rapporto.

• QUANTO PESANO LE AMICIZIE

I risultati mostrano che gli adolescenti che seguivano questo “percorso naturale” e che sviluppavano adeguatamente le competenze citate – in particolare assertività, atteggiamento positivo e abilità di relazionarsi su diversi livelli con tante persone – erano anche quelli con una vita sentimentale più soddisfacente da adulti, valutata fra i 27 e i 30 anni. Stando all’analisi, la qualità delle amicizie adolescenziali è associata al successo in amore ancora di più delle prime esperienze romantiche. Gli autori specificano tuttavia che lo studio non individua un nesso di causa-effetto fra amicizie e relazioni sentimentali.

A sorpresa per molti, la quantità di appuntamenti romantici e storie d’amore, il fatto di avere un aspetto attraente e il comportamento sessuale, risultano avere un impatto inferiore sulle relazioni future.“Nell’adolescenza, le storie romantiche sono spesso fugaci – commenta Rachel K. Narr, coautore dello studio – e per questo non sono indicative della capacità dei ragazzi di apprendere le abilità necessarie per la vita sentimentale futura”. Nonostante i giovani ritengano che le storie sentimentali adolescenziali abbiano un ruolo centrale, come spiega Joseph P. Allen, che ha guidato lo studio, al contrario, ciò che conta sono abilità come la stabilità nei rapporti, l’assertività, la confidenza profonda con amici dello stesso sesso e le competenze sociali.

• ATTENZIONE ALL’ADOLESCENZA

Insomma stringere amicizie vere e profonde già in età adolescenziale, oltre che gratificante di per sé, sembra essere un’arma importante anche per sviluppare un’affettività successiva soddisfacente. In uno studio del 2017, lo stesso gruppo di ricerca, dall’analisi dei comportamenti di adolescenti e giovani adulti, aveva mostrato che avere amicizie strette alle scuole superiori portava a una maggiore salute emozionale e mentale successiva. Una ragione in più per stimolare i ragazzi a creare rapporti profondi fin da giovanissimi.