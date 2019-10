Tutto il mondo dell’Ho.Re.Ca in un unico appuntamento. Dal chicco alla tazzina, dalla farina ai forni, passando attraverso i macchinari e i format più recenti; le diverse filiere dell’ospitalità professionale tornano a riunirsi sul palcoscenico della 41ma edizione di HostMilano (a fieramilano, dal 18 al 22 ottobre), la manifestazione che è il punto di riferimento a livello globale per ciò che significa ‘fare’ innovazione e anticipare tendenze per il mondo dell’Ho.Re.Ca.. È proprio il focus sull’innovazione che rende unica HostMilano nel panorama delle manifestazioni di settore: è qui che le aziende presentano in anteprima, e spesso in esclusiva, le vere novità , quelle caratterizzate dalla tecnologia più avanzata.

