(di Rossana Lo Castro) Barricati in casa. C’è paura a Giuliana, nel Palermitano, dopo i tre casi risultati positivi al Coronavirus. Nel piccolo centro di poco meno di 1.800 anime la notizia del contagio di una donna adesso ricoverata in ospedale a Palermo, del marito e del loro piccolo di appena cinque mesi, il primo neonato positivo in Sicilia, è arrivata come uno tsunami. Inaspettato e violento. Per una sessantina di persone, tutte entrate in contatto con la giovane coppia, è scattata la quarantena a casa. “Ci troviamo a fronteggiare una situazione critica e complessa”, ammette con l’Adnkronos il sindaco di Giuliana, Franco Scarpinato. Lui sicuramente la notte del 10 marzo scorso non la dimenticherà facilmente. La conferma della positività al tampone della sua concittadina arriva alle 22. Con una telefonata.

