”Robe da pazzi in Puglia. A Gallipoli mandano via le barche con importanti turisti a bordo”. E’ lo sfogo su Instagram dell’imprenditore Flavio Briatore. ”Il Comandante di uno Yacht di 60 metri con 12 persone facoltose – racconta Briatore – ha chiesto tramite la propria Agenzia Marittima alla Capitaneria l’accesso in porto con il tender per approvvigionamenti come succede in tutti i porti del mondo e di Italia … tranne Gallipoli che rifiuta l’approdo del tender, intimando l’entrata dello yacht in banchina … creando un disservizio agli ospiti che hanno preso così la decisione di non permanere più a Gallipoli per 2 giorni ma di procedere per Otranto dove il tender ha avuto accesso al porto e gli ospiti sono rimasti due giorni godendosi l’ospitalità di Otranto … A Gallipoli vige il ‘Movimento del non fare”’.

Fonte