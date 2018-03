A Foggia per l'impegno contro le mafie

FOGGIA – Per ricordare le vittime delle mafie oggi ci sono 4000 iniziative in tutto il Paese, perché, come ha sottolineato il presidente di Libera, Don Luigi Ciotti, “Nel generale disincanto e disorientamento e nella pericolosa tendenza alla “diserzione” dalle forme di partecipazione” è importante “mettere in luce l’esistenza di un’Italia che non si arrende”.

Già ieri sono state numerose le adesioni alla 23ª Giornata della memoria e dell’impegno in memoria delle vittime innocenti di tutte le mafie, che adesso è riconosciuta per legge ogni 21 marzo e che si tenne la prima volta nel 1996 per iniziatva di Libera. L’associazione terrà il suo evento principale a Foggia, dove come ogni anno si leggeranno i nomi delle vittime delle mafie della zona “come in un interminabile rosario civile, per farli vivere ancora, per non farli morire mai” a Foggia.

I nomi delle vittime saranno scanditi ovunque si è aderito alla Giornata, saranno poi ascoltate le testimonianze dei famigliari e approfondite le questioni relative alle mafie e alla corruzione, “nel segno di una memoria che non vuole essere celebrazione ma impegno per il cambiamento”.

Libera ha scelto di tornare in Puglia, dopo le manifestazioni del 2008 a Bari e del 2000 a Casarano “per denunciare la potenza e la ferocia di una mafia emergente ma colpevolmente sottovalutata, responsabile in questi anni di tanti omicidi il più delle volte impuniti a carico anche di innocenti”, ha sottolineato don Ciotti, concludendo: “Teniamo alta la guardia”.

Come sempre però Libera ha voluto anche dare un segnale di incoraggiamento, titolando la giornata 2018 “Terra, solchi di verità e giustizia” per “incoraggiare una Puglia che resiste, fatta di gente perbene che nelle associazioni, nelle cooperative, nelle realtà laiche e religiose, o anche semplicemente assumendosi le proprie responsabilità di cittadino, s’impegna per il bene della sua terra e dell’intero Paese”.