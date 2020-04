A Como anche la cultura va in gol: bomber Gabrielloni diventa dottore

MILANO – Dottore in Economia, ovviamente da remoto, all’università di Macerata. A laurearsi a distanza, come di questi tempi sono costretti a fare molti suoi coetanei, è stato l’attaccante 25enne del Como Alessandro Gabrielloni.

Il capocannoniere della squadra di Serie C, dal proprio salotto, ha discusso via Skype una tesi dal titolo “Cambiamento demografico e implicazioni macroeconomiche in Italia”. Per sentirsi a proprio agio Gabrielloni si è presentato di fronte alla webcam con indosso un’impeccabile camicia bianca ma, non essendo i quadrato dalla vita in giù, al posto dei pantaloni eleganti ha indossato i più comodi calzoncini d’allenamento.



Gabrielloni in azione

L’attaccante, che prima dello stop del campionato aveva segnato 10 gol, è soprannominato “Gabrigol” dai tifosi lariani. Figlio di genitori laureati, ha deciso di seguire l’esempio e non trascurare lo studio. Non è una cosa inusuale però per i ragazzi del Como 1907. E non è un caso che Gabrielloni guidi una serie di “dottori” presenti in rosa.

Oltre al centrocampista Francesco Marano, che è avvocato abilitato alla professione dopo la laurea in legge conseguita all’Università Federico II di Napoli, altri cinque giocatori stanno attualmente facendo il loro percorso di studi universitari. Carlalberto Ludi, direttore sportivo del club, spiega: “Al Como cerchiamo giocatori dall’alto profilo umano, personale e ricchi di ambizioni, non solo sportive”.





Fonte