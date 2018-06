Un grande ritorno per un unico appuntamento italiano: ecco tutto quello che c’è da sapere sulla data a Bologna degli Smashing Pumpkins.

La notizia era nell’aria, e ora è arrivata la notizia ufficiale: gli Smashing Pumpkins torneranno in Italia con una data programmata per il 18 ottobre a Bologna. Si tratta dell’unico appuntamento italiano del reunion tour della band di Billy Corgan, che proprio negli scorsi giorni ha rilasciato un nuovo singolo, Solara.

Smashing Pumpkins a Bologna: i biglietti e la data del concerto

Come detto, appuntamento al 18 ottobre 2018 all’Unipol Arena di Bologna. Un appuntamento imperdibile per tutti i fan della big band statunitense, che dopo oltre vent’anni è tornata alla sua formazione originale, con Billy Corgan che si esibirà al fianco dei compagni storici Chamberlin e Iha. Presenti anche Jeff Schoreder, Jack Bates e Katie Cole.

I biglietti saranno disponibili dal 22 giugno alle ore 10, e potranno essere acquistati su TicketOne o sul sito www.smaghingpumpkins.com. Per di più, tutti gli iscritti a MyLiveNation potranno acquistare i biglietti già dal 20 giugno sul sito ufficiale di Live Nation.

Smashing Pumpkins: Solara e il nuovo disco

Il ritorno alle origini della band passa per il loro nuovo singolo, Solara, la prima canzone che è stata registrata dal gruppo dopo 18 anni. Il suono è proprio quello dei tempi d’oro, dominato dalla chitarre distorte e da quel sapore grunge, e lo stesso discorso pare proprio che varrà per il nuovo disco, o meglio… per i tre nuovi lavori in studio.

Propio così: il nuovo album degli Smashing Pumpinks potrebbe essere in realtà una serie di EP, tre per l’esattezza. Secondo i rumors e le anticipazioni degli ultimi giorni, il suono sarà quello classico, per la gioia ovviamente di tutti i fan nostalgici.

Insomma, non ci resta che aspettare, e nel frattempo, ascoltarci Solara a volume a palla. Ecco il brano:

FONTE FOTO: https://it.pinterest.com/pin/454371049882787414/