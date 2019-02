Milly Carlucci per il cast della prossima edizione di Ballando con le Stelle potrebbe aver fatto il colpaccio ed aver arruolato un atleta paralimpico della Nazionale Italiana. Ma non un atleta qualsiasi, bensì uno in sedia a rotelle.

A far nascere questo dubbio è stata la stessa Milly Carlucci fra le pagine di DiPiù, parlando di un concorrente che appena lo vedremo ci farà esclamare ‘e ora come farà?’, alludendo ovviamente alla performance danzerina.

“Posso annunciare con orgoglio che avrà un cast pazzesco, eccezionale. Ma sono ancora tenuta al silenzio sui nomi: dico solo che tra i concorrenti ci sarà una figura assolutamente mai vista a Ballando con le Stelle. Una persona che, al suo primo apparire, farà dire a tutti i telespettatori, con sorpresa, ‘Ma guarda! E adesso come fanno?’. Non posso dare ulteriori aiutini, mi dispiace”.

In questi anni Milly Carlucci si è più volte avvicinata al mondo delle Para Olimpiadi arruolando nei propri cast vari volti celebri come Giusy Versace (senza gambe), Nicole Orlando (sindrome di down) e Oney Tapia (cieco), due dei quali trionfatori a furor di popolo.

Che il 2019 sia l’anno di un atleta in sedia a rotelle?