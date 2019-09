RAVENNA – Cercansi attori possibilmente con un minimo di esperienza, pronti a vestire, per un mese, i panni di zombie e vampiri. Può sembrare uno scherzo invece è un reale annuncio di lavoro: il parco di divertimenti di Mirabilandia recluta mostri per festeggiare Halloween, non un giorno solo ma per un mese intero, nelle Horror zone che saranno predisposte all’interno del parco.

“Cerchiamo figuranti che possano interpretare spaventosi zombie, creature mostruose o esseri oscuri e occulti. I figuranti, assunti con contratto lavorativo, diventeranno i protagonisti dell’Halloween Horror Festival, al calare delle tenebre, trasformandosi in una vera e propria orda di mostri pronta a seminare il panico nel Parco”.

C’è tempo fino all’11 settembre per iscriversi al casting (si può fare dal sito di Mirabilandia, nella sezione Lavora con noi), che si svolgerà domenica 15. Nella domanda di partecipazione occorre indicare come si andrà vestiti: se da Zombie, da Zombie steampunk, da Vampiro gotico-vittoriano, da Vampiro steampunk, da Zombie western, oppure in abiti per così dire civili. Gli assunti saranno impegnati nei sabati di ottobre, oltre al 31 e all’1 e 2 novembre.