Ilona Staller (nota ai più come Cicciolina) è stata contattata dagli autori del Grande Fratello Vip che la vorrebbero a tutti i costi nel cast della terza edizione del reality show.

Secondo quanto dichiarato da Cicciolina al settimanale Sono, gli autori ed il suo manager starebbero in questi giorni arrivando ad un accordo economico per la sua partecipazione, soldi che donerà tutti in beneficenza.

“Continuo a lavorare per mantenermi, ma sarò orgogliosa di devolvere in beneficenza tutto il ricavato. Non è facile lavorare perché in Italia è tutto un monopolio. Sto rifacendo il mio sito, in cui vendo magliette e il mio libro fotografico a colori. Poi dipingo e vendo quadri“.

Ilona, che sarebbe anche in trattativa per Ballando con le Stelle, avrebbe deciso così di debuttare in un reality show italiano. La sua missione andrà in porto o naufragherà come l’annuncio della sua partecipazione a L’Isola dei Famosi di due anni fa?