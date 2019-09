“L’atletica è gioia” ha detto Giuseppe Ottaviani dopo aver vinto la gara di salto in lungo a 103 anni. “Peppe”, come è conosciuto fra i concittadini di Sant’Ippolito, nelle Marche, ha fatto un balzo di 66 centimetri. Non c’erano altri concorrenti, nella categoria over 100, ma Ottaviani è stata comunque la stella del pubblico, ai Campionati europei master di atletica in corso a Jesolo, Venezia.

Oltre a un’ovazione, Peppe ha ricevuto una valanga di richieste di selfie. “Sono contento di essere ancora qui – ha commentato lui – in mezzo agli amici. Lo sport è vita, fa bene alla salute e si può praticare a tutte le età”. In gioventù Ottaviani non era uno sportivo. Ha cominciato con l’agonismo dopo i 70 anni, per fuggire alla noia della pensione. Già nel 2014 era salito alla ribalta, ai Mondiali master di Budapest, conquistando 10 medaglie d’oro. “Ogni giorno va vissuto in pieno – raccomanda – con la curiosità che spinge ad andare avanti”.