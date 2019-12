Max Pezzali ha presentato il suo primo concerto a San Siro, dichiarando di volere con sé anche Mauro Repetto: si riuniscono gli 883?

Gli 883 potrebbero riformarsi, almeno per una notte, nel corso del concerto di Max Pezzali a San Siro il 10 luglio 2020. Lo ha fatto intendere lo stesso cantautore pavese che, nel presentare l’evento, ha dichiarato chiaramente che gli piacerebbe aver con sé anche Mauro Repetto.

Per ora si tratta comunque solo di un’idea, di voci, di ipotesi. Ma tanto basta per scatenare l’entusiasmo dei fan della formazione di musica d’intrattenimento più famosa degli anni Novanta in Italia.

Reunion 883 a San Siro: Max Pezzali vuole Mauro Repetto

Per la sua prima volta al Giuseppe Meazza, Pezzali sta organizzando un mega karaoke e una festa dedicata davvero a tutti i suoi fan. Anche per questo è certo che non mancheranno le sorprese. E tra queste la più attesa potrebbe essere proprio il ritorno sul palco di Mauro Repetto, che con lui formava gli 883 ai tempi del primo grande successo della sua carriera, Hanno ucciso l’Uomo Ragno.

“Vorrei che condividesse con me quel palco“, ha dichiarato Pezzali ai microfoni di TV Sorrisi e Canzoni, “se oggi ripenso a tutto ciò che abbiamo vissuto, dai tempi della scuola e poi con lgi 883, con i nostri sogni e le nostre sfighe, il cuore e la testa mi dicono che vorrei Mauro al mio fianco a San Siro“.



Max Pezzali

Max Pezzali: nuovo singoli in arrivo

Nel 2019, chiusa l’esperienza con gli amici Nek e Francesco Renga, Max ha già lanciato due singoli. Il primo è stato Welcome to Miami (South Beach), hit estiva in cui ha rispolverato tutta la sua ironia nostalgica.

Il secondo, arrivato nelle scorse settimane in radio, è stato invece In questa città, un brano d’amore dedicato alla città di Roma, che tanto ha dato alla sua vita artistica e non. Nei prossimi giorni dovrebbe arrivare però in radio un altro brano, poco prima di Natale, nuova anticipazione di quello che sarà l’album del grande ritorno di Max nel 2020.

Di seguito il video di In questa città: