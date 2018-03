8 marzo, la salute delle donne: visite gratuite in tutta Italia

DUECENTO ospedali ‘a misura di donna’ aprono le porte degli ambulatori per un open day dedicato alla ginecologia. Si tratta di 200 strutture ospedaliere del nuovo network Bollini Rosa aderenti all’iniziativa promossa dall’Osservatorio nazionale sulla salute della donna (Onda) per la festa della donna: consulenze, colloqui ma soprattutto servizi clinico-diagnostici gratuiti per la popolazione femminile durante la giornata (per maggiori informazioni: www.bollinirosa.it). Uno degli obiettivi principali dell’iniziativa per questa giornata è quello di migliorare la consapevolezza e il livello di attenzione delle donne in ambito ginecologico. In particolare verso i fibromi uterini, tra le patologie ginecologiche benigne più diffuse che colpiscono circa 3 milioni di donne nel nostro Paese. Spesso sono diagnosticati nel corso di controlli di routine e in circa la metà dei casi sono asintomatici ma quando non lo sono incidono negativamente sulla qualità della vita delle donne.



Francesca Merzagora, Presidente di Onda – ci è sembrata l'occasione migliore per offrire alle donne la possibilità di usufruire di servizi gratuiti in ginecologia. Il focus sui fibromi uterini ci permette di fare il punto su una patologia benigna, ma molto diffusa che può avere effetti altamente invalidanti per chi ne soffre". "La Festa della donna – spiega, Presidente di Onda – ci è sembrata l'occasione migliore per offrire alle donne la possibilità di usufruire di servizi gratuiti in ginecologia. Il focus sui fibromi uterini ci permette di fare il punto su una patologia benigna, ma molto diffusa che può avere effetti altamente invalidanti per chi ne soffre".

• L’ISTITUTO EUROPEO DI ONCOLOGIA ADERISCE ALL’INIZIATIVA DI ONDA

"Chiedi, conosci, cura" è il titolo dell'incontro di gruppo proposto dall'Istituto europeo di oncologia (Ieo), che aderisce all'open day di ginecologia promosso da Onda, per invitare le donne a dialogare e confrontarsi con le specialiste dell'istituto sulle tematiche del benessere sessuale, della menopausa e sull'agopuntura come novità terapeutica, temi troppo spesso trascurati sia dai medici che dai pazienti.



L’attenzione per l’8 marzo sarà sull’insieme delle problematiche che i tumori possono causare nelle donne: “La gestione del proprio corpo, della propria femminilità e sessualità, il progetto eventuale di maternità, il reinserimento nella vita affettiva e sociale sono da considerare parte integrante delle cure. Oggi – spiega Raffaela di Pace, medico ginecologo responsabile dell’ambulatorio benessere donna – sappiamo che alcuni effetti collaterali dei trattamenti, come il dolore fisico oppure i problemi della sessualità, possono essere un ostacolo al raggiungimento del traguardo della guarigione. Per superarli, noi medici abbiamo bisogno che le donne siano parte attiva e non esitino ad affrontare con noi anche problemi che molte di loro considerano troppo intimi o addirittura ‘un male inevitabile’”.



