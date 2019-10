“Sono orgoglioso di aver segnato il gol numero 700 della mia carriera. Vorrei condividerlo con tutti coloro che mi hanno aiutato a raggiungere questo obiettivo. Non abbiamo ottenuto il risultato che volevamo ma insieme raggiungeremo la qualificazione per Euro 2020″. Così con un messaggio su Instagram, nonostante la delusione per la sconfitta per 2-1 del Portogallo contro l’Ucraina nel match di qualificazione agli Europei disputato ieri sera a Kiev, Cristiano Ronaldo si consola grazie al gol su rigore che gli ha permesso di tagliare il traguardo dei 700 gol in carriera, con la maglia del Portogallo le reti realizzate sono 95.

Fonte