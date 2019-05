Negli ultimi anni la febbre del gioco d’azzardo è cresciuta notevolmente, anche grazie ai casinò, come quello di Leovegas , disponibili online, che rendono i giochi fruibili direttamente dalla comoditá della propria casa. Pertanto, anche il numero di giocatori tra le celebrità è aumentato. Alcuni lo fanno solo per divertimento, altri hanno trasformato questa passione in un vero e proprio business. Scopriamo quindi le sette storie di celebritá e casinó.

Ben Affleck

La storia d’amore di Ben Affleck con il blackjack è iniziata più di dieci anni fa. E numerose sono le sue vittorie: sembra infatti che abbia raggiunto un totale di quasi 400 mila dollari di vincite, che ha poi donato in beneficenza. La sua impazienza per la vittoria gli costò peró cara. Nel 2014 infatti, ha barato contando le carte durante una partita di blackjack, una pratica illegale. In quell’occasione, l’attore fu espulso dall’Hard Rock Casino di Las Vegas , anche se queste voci non sono mai state confermate dal diretto interessato.

Sean Connery

Sean Connery, famoso per il suo ruolo come James Bond, non è solo un ottimo attore, ma anche un grande giocatore di roulette, una passione ereditata da suo padre. Il suo numero preferito è il 17. Secondo una storia che risale al 1963, Connery si trovava in Italia per girare un film e andò in un casinò puntando tutte le sue fiches su questo numero. Dopo numerosi tentativi, sempre sul numero 17, riuscí a vincere l’importo record di 15 milioni di lire.

Jennifer Lopez

L’attrice e cantante portoricana non ha mai nascosto la sua passione per il tavolo verde e per la roulette. Tuttavia, la vera star del gioco d’azzardo in famiglia è la madre di Jennifer, Guadalupe Rodriguez. La signora fece il colpo grosso presso il Borgata Casino di Atlantic City, vincendo quasi due milioni e mezzo di dollari alle slot machine.

Robert De Niro

L’attore italo-americano, dopo aver interpretato Asso nel film “Casino” di Martin Scorsese, è riuscito a trasformare la sua passione per il gioco d’azzardo in qualcosa di concreto: un lussuoso casinò resort che vedrà la luce in un vero paradiso tropicale, Antigua e Barbuda. Il progetto vale 250 milioni di dollari e il suo socio in affari è James Packer, uno degli uomini d’affari più famosi e di successo del mondo. De Niro non è nuovo a tali iniziative; ad esempio, in passato, ha già investito nel Nobu Hotel Manila, una struttura che ospita hotel e casinò di lusso, tra cui 380 tavoli da gioco e 1.700 slot machine.

Cameron Diaz

Sesso debole? Non di certo in questo caso! L’attrice e sex symbol Cameron Diaz lo sa bene. Tutto è partito da un invito inviato alle Charlie’s Angel da Ellen Degeneres per prendere parte al No Limit Hold’em, un torneo di beneficenza. In quest’occasione, Cameron Diaz ha scoperto una vera passione, che l’ha resa una delle celebrità più forti in questo gioco. Nel 2010 è stata addirittura eletta dalla rivista Maxim “Miss Texas Hold’em”, rubando il titolo ad Heather Graham, Mena Suvari e Jennie Garth.

George Clooney

George Clooney, attore e regista di grande talento, fra l’altro fra i più pagati in assoluto, non ha mai nascosto di essere un grande amante del gioco d’azzardo. D’altra parte, non potrebbe essere diversamente per uno dei protagonisti di Ocean’s Eleven e Ocean’s Twelve. George Clooney ha deciso cosí di trasformare la sua passione in un vero business, del valore di centinaia di migliaia di dollari. Nel 2007, Clooney ha collaborato nella costruzione dell’edificio Las Ramblas di Las Vegas, un complesso costituito da residenze, hotel e, ovviamente, casinò.

Rafael Nadal

Rafael Nadal, uno dei più forti giocatori di tennis di tutti i tempi, dal 2010 ha scoperto nel Texas Hold’em una nuova passione, con la quale lo spagnolo ha ammesso di trascorrere la maggior parte del suo tempo libero. Ha anche detto che una volta terminata la sua carriera da tennista potrebbe pensare di entrare nel circuito professionistico del poker e magari anche prendere parte alle World Series.

Queste erano solo poche storie. Esistono infatti molte altre celebrità che impazziscono per il gioco d’azzardo e per i casinò. Alcuni di loro non hanno mai fatto mistero di questa passione mentre altri vogliono tenerla più nascosta. In ogni caso, una cosa è certa: il gioco d’azzardo ha sempre il suo fascino, celebrità o no!